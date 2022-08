RWDM vindt versterking in Premier League: het huurt spits Luke Plange en verdediger Jake O’Brien van Crystal Palace

RWDM gaat de Engelse spits Luke Plange en de Ierse verdediger Jake O’Brien huren van Crystal Palace tot het einde van het seizoen, zo maakte de club uit Brussel vrijdag bekend.

De 19-jarige Plange maakte in januari van dit jaar de overstap van Derby County naar Crystal Palace. Hij bleef wel tot het einde van het seizoen op huurbasis actief voor Derby. Hij kwam er tot vier goals in 26 wedstrijden in de Championship.

O’Brien, 21, maakte in 2021 de overstap van de Ierse club Cork naar Crystal Palace. Hij speelde er enkel bij de U21 en werd vorig seizoen uitgeleend aan Swindon, in de Engelse vierde klasse, waar hij 20 keer op het veld stond.

Crystal Palace is deels eigendom van de Amerikaan John Textor, de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van RWDM.

