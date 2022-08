VOORBESCHOUWING RIT 8 VUELTA 2022. Onbekende slotklim in Asturië wordt eerste echte examen voor Evenepoel als leider

Kort:

Start: 13.10 uur

Aankomst: vanaf 17.18 uur

Afstand: 153,4 km

Het parcours:

Het is een rit die met 3438 hoogtemeters op papier lichter is dan de rit waarin naar de Pico Jarno, waar Remco Evenepoel het rood greep. Maar vergis je niet: de hindernissen liggen dit keer over de hele afstand verspreid. Onderweg zijn er zes cols en colletjes die meetellen voor de blauwe bergtrui. Vanaf de start in Pola de Luviana gaat het bergop met direct de Alto de la Colladona. Dat is een col van tweede categorie. De top wordt al na 18 km bereikt. Het stijgt gemiddeld 6,3 procent. Geen reuzendoder, maar de Colladona kan wel als springplank dienen voor de vlucht van de dag.

Achtereenvolgens trekt de Vuelta over de Alto de la Mozqueta (2de categorie), de Alto de la Santa Emiliano (3de categorie). Daarna volgt een tussenstuk waarbij het stadje Mieres wordt doorkruist om dan te beginnen aan het tweede gedeelte van de rit met de Puerto de Tenebredo (3de categorie), de Puerto de Perlavia waarbij het na de afzink vanaf Grado/Grau zachtjes begint op te lopen. De slotcol van eerste categorie is officieel slechts 9 km lang, maar in de aanloop naar de onbekende Puerto Colláu Funcuaya kunnen teams als Ineos-Grenadiers, Quick-Step Alpha Vinyl en Jumbo-Visma al het tempo in de groep van de favorieten opdrijven.

Onze sterren:

De kans bestaat dat we een wedstrijd in de wedstrijd krijgen, maar in de wetenschap dat dit een vrij korte etappe is, zal het niet gemakkelijk zijn voor de vluchters van de dag om voldoende voorsprong te schrapen vooraleer de laatste vijftig kilometer worden aangevat. Vandaar dat we qua favorieten op de dagzege toch mikken op de klassementsrenners.

Primoz Roglic zal er alles aan doen om tijd terug te pakken op Remco Evenepoel en de rest wat verder weg te zetten. In dit weekend wordt duidelijk of de Sloveen van Jumbo-Visma donderdag gewoon een mindere dag had of in mindere conditie is dan andere jaren.

*** Primoz Roglic

** Remco Evenepoel, Enric Mas

* Pavel Sivakov, Simon Yates, Juan Ayuso

Dit zijn de sleutelmomenten:

Dan komen we bij de slotklim van eerste categorie uit. De Colláu Funcuaya is een zeer onregelmatige col waarbij het gemiddeld stijgingspercentage de laatste twee kilometer de tien procent overstijgt. De weg vlakt tegen de top ook helemaal niet uit. Halfweg de klim is er ook al zo’n zone. Dit is een heel andere col dan de Pico Jano van donderdag.

Dit moet u nog weten:

* Yernes y Tameza is een plaatsje in El Principado de Asturias waar er amper 125 mensen leven. Dat gebeurt voornamelijk van de veeteelt.

* Startplaats Pola de Laviana was twee jaar geleden nog startplaats van een etappe die naar de Angliru trok. Dit jaar wordt het ‘Beest van Asturië’ niet beklimmen. La Pola Llaviana (zoals de gemeenschap in het Asturiaans heet) is een stad met bijna dertienduizend inwoners.

* Net als op Pico Jano bestaat de kans dat er in het tweede deel van de etappe wat regen valt. Bij de start is het wel zonnig met temperaturen die maximaal tot 24 graden zullen oplopen. Op de top van de laatste col voorspellen de meteostations 17 graden.