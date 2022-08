Genk bevestigt vertrek van Théo Bongonda naar het Spaanse Cadiz

Voor de Belgische Congolees komt er zo een einde aan een moeilijke zomer. Bongonda wilde Genk verlaten en kwam niet meer in actie dit seizoen onder nieuwe coach Wouter Vrancken. Bij de Spaanse eersteklasser zal hij zo’n 2 miljoen euro per jaar gaan verdienen. Hij wordt daarmee de grootverdiener van de club. Eerder speelde Bongonda al voor Celta, nu moet hij er mee voor zorgen dat Cadiz in La Liga blijft.

De aanvaller was drie seizoenen actief bij Racing Genk en kwam er tot 111 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 36 goals en 20 assists. Op zijn palmares bij Genk staan een Beker van België en een Supercup. Racing Genk plukte Bongonda in 2019 bij Zulte Waregem weg voor zo’n zeven miljoen euro. Voordien was hij al in Spanje actief bij Celta de Vigo en in Turkije bij Trabzonspor.

Cadiz begon het seizoen in La Liga de voorbije weken met twee nederlagen. Het Zuid-Spaanse team prijkt zo meteen onderaan. Maandag ontvangt Cadiz Athletic Bilbao op de derde speeldag.