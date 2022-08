Beerschot mikt op Daniel Pérez (Club Brugge) als nieuwe spits

In zijn zoektocht naar een nieuwe nummer negen bestudeert Beerschot de piste van Daniel Pérez van Club Brugge.

De twintigjarige Venezolaan maakte in januari 2021 de overstap vanuit zijn thuisland en scoorde in één van zijn eerste officiële wedstrijden tegen AA Gent (0-4), maar verdween daarna helemaal uit beeld. Dit seizoen moet hij vrede nemen met een rol als invaller bij Club NXT in de Challenger Pro League. Pérez ligt nog onder contract tot 2026 bij Club, dat hem voor één seizoen zou uitlenen aan Beerschot.