Bestuurder tikt fietser aan met zijspiegel, draait terug en maait hem opzettelijk van de weg

“Ik dacht dat de bestuurder kwam vragen of alles oké was, maar hij heeft me daar gewoon achtergelaten.” S. (40) weet nog steeds niet wat er donderdagochtend is gebeurd in de Klein Heiken in Ekeren, aan de grens met Kapellen. Een wagen kwam plots het fietspad opgereden, maaide de man van de weg en pleegde vluchtmisdrijf. Op sociale media doet de familie van het slachtoffer een oproep naar getuigen, de politie is een onderzoek gestart.

Omdat het slachtoffer nog te aangeslagen is van het incident en uit angst dat de bestuurder zou terugkeren, wil hij enkel anoniem getuigen.

Zoals iedere ochtend fietste S. rond 5.45 uur naar zijn werk, richting de Antwerpse haven. Op zijn route passeert hij de Klein Heiken, een straat tussen Ekeren en Kapellen. De straat is momenteel afgesloten voor verkeer door wegenwerken, enkel fietsers en voetgangers mogen er nog rijden. Maar ondanks de signalisatieborden zijn er toch enkele bestuurders die de werken negeren, net zoals donderdagochtend.

© Robin Fasseur

“Een grote personenwagen, type SUV, reed mij in tegengestelde richting rakelings voorbij. De auto kwam zo dicht dat mijn arm de zijspiegel nog raakte”, vertelt S. Geschrokken vervolgde de fietser zijn weg en reed vlak achter de werken het fietspad op. “Vanuit mijn ooghoek zag ik de wagen terugdraaien en mijn richting uitrijden. Ik dacht dat de bestuurder kwam vragen of alles oké was, desnoods ging roepen, maar dat deed hij niet.”

Tegen alle verwachtingen in reed de bestuurder het verhoogde fietspad op en maaide S. van de weg. “Het ging zo snel. Ik denk dat hij mijn achterwiel heeft geraakt en ik een stuk tegen de wagen ben gevallen. Ik voelde meteen toen ik op de grond terecht kwam dat er iets niet juist was met mijn rug. Ik raakte gewoon niet meer recht. De bestuurder zette vervolgens zijn weg verder, hij heeft mij daar gewoon achtergelaten”, vertelt het slachtoffer.

© Robin Fasseur

Gebroken ruggenwervel

Enkele minuten later kwam een toevallige passant op zijn brommer aangereden. Hij schoot S. meteen te hulp en belde de ziekenwagen. Ook een buurtbewoonster die het ongeval hoorde gebeuren kwam naar buiten gerend. “Ze heeft me geholpen met het uitdoen van mijn helm en foto’s genomen voor de politie.”

In het ziekenhuis werd vastgesteld dat S. één van de onderste ruggenwervels gebroken heeft. “Voorlopig is het vooral veel platte rust”, vertelt hij vanuit zijn ziekenhuisbed. Hij heeft nog een lange revalidatie voor de boeg. “De komende zes weken moet ik een korset dragen om mijn rug te ondersteunen. Daarna moet ik onder begeleiding mijn rugspieren weer opbouwen. Al zeker zes weken ben ik arbeidsongeschikt, en dat kan nog oplopen tot drie maanden.”

Getuigenoproep

Omdat het die ochtend nog donker was en alles zo snel gebeurde, kan S. zich weinig herinneren over de wagen. “Het enige wat ik weet is dat het een hoge personenwagen was in een donkere kleur. Een nummerplaat heb ik helaas niet gezien.” De politie van politiezone Noord (Stabroek en Kapellen) is meteen na de feiten een onderzoek gestart naar aanrijding met vluchtmisdrijf. De dader is voorlopig nog op te sporen.

De familie van het slachtoffer heeft daarom via sociale media een oproep naar getuigen gedaan, die massaal werd gedeeld. “Indien iemand getuige was van deze opzettelijke aanrijding, enig idee heeft wie de tegenpartij kan zijn of het voertuig na de feiten heeft opgemerkt, mag altijd contact opnemen met politiezone Noord”, schrijven ze.