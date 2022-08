Remco Evenepoel voelt zich klaar voor loodzwaar weekend in de Vuelta: “Het proberen aanpakken zoals Vingegaard in de Tour”

Remco Evenepoel heeft genoten van zijn eerste 24 uur in de rode trui. “Een leiderstrui kunnen dragen in een grote ronde is iets dat het meest deugd doet als profrenner. Ik heb er héél hard voor gewerkt en het is een droom die werkelijkheid is geworden”, herhaalde hij zijn woorden van donderdagavond op Pico Jano. “Je merkt dat het Spaanse publiek je sneller herkent wanneer je de rode trui draagt. De ploeg heeft er ook van genoten. Het gaf iedereen een boost toen ik vanochtend in de bus die leiderstrui aantrok. Iedereen was een beetje onder de indruk. De sfeer aan tafel was gisterenavond en vanochtend ook erg fijn. Ik hoop dat het iedereen vleugels zal geven, want dat zullen we nodig hebben.”

Dit weekend heeft de Vuelta-organisator een loodzwaar tweeluik in Asturië ingepland. Zaterdag aankomst boven de onbekende Colláu Fancuaya, de zondagrit finisht op de korte loeisteile muur die Les Praeres. Nava is. “Morgen gaat één van de zwaarste en meest attractieve ritten uit de Vuelta worden. Die slotklim gaat vuurwerk geven”, voorspelt Evenepoel. “Het is een relatief korte etappe(153,4km, nvdr.), in zijn geheel minder moeilijk dan die van donderdag. Maar de slotklim is wel lastiger en steiler dan de Pico Jano. Tien kilometer aan gemiddeld negen procent. Dat is pittig. Ik denk dat er renners zijn die gaan proberen via de vlucht de rit te winnen en daarachter zal er oorlog gevoerd worden voor het klassement. Het belangrijkste is dat we gewoon de trui kunnen houden en dat ik mijn bonus op mijn belangrijkste concurrenten kan behouden. Ik moet met de voeten op de grond blijven: als ik het weekend kan overleven in de rode trui, zou dat perfect zijn.”

Zoals Vingegaard

Wat is het tactisch plan van Evenepoel? Zelf aanvallen zoals donderdag of toch maar op veilig spelen en defensief rijden. “De race zal beslissen over mijn benen. Of mijn benen zullen beslissen over de race. Hopelijk heb ik dezelfde energie als donderdag op Pico Jano. Ik voelde vandaag dat ik al vrij goed hersteld was. Ik hoop dat ik mij weer kan tonen op de slotklim. Dat wordt niet makkelijk. Als er een manier is om nog een beetje tijd te winnen, dan zal ik niet twijfelen. Maar het is duidelijk dat ik niet hoef aan te vallen. Het verdedigen van het rood is het belangrijkste. Eigenlijk moet mijn tactiek een beetje zijn zoals Jonas Vingegaard in de Tour deed. Toen hij zich beter voelde als de rest, viel hij gewoon aan.”

© BELGA

Evenepoel herhaalde dat hij ook de lastige etappes van dit weekend op voorhand niet verkend heeft. “Ik weet er niks van. Ik koos ervoor om naar de Vuelta te gaan zonder te verkennen. Omdat ik niet te veel veel stress hebben over het parcours. Soms kan het tegen je werken wanneer je weet hoe zwaar een klim is. Dan heb je misschien schrik op voorhand. Ik verkoos een lange voorbereiding op mezelf zonder verkenningen. Dat is niet echt een nadeel, want je kan alle beklimmingen bekijken op Veloviewer.”

Over wie zijn belangrijkste concurrenten worden was Evenepoel tot slot ook duidelijk. “In mijn ogen is Mas de sterkste klimmer van mijn belagers. Ik weet niet of Roglic morgen al iets zal willen proberen. We hebben vandaag niet met elkaar gepraat. De voorbije dagen hebben we wel met elkaar gesproken. Ik hoop dat hij niet boos is op mij”, vertelde hij met een knipoog. “Primoz is een leuke kerel. Hij is een groot kampioen. Als je drie keer op een rij de Vuelta kan winnen… Ik kijk naar hem op. Ik hoop zo veel mogelijk van hem te leren en zijn team.”