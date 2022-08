Jimmy Janssens trekt hele dag in de aanval, maar eindigt uiteindelijk vierde: “De ontgoocheling overheerst”

Jimmy Janssens was dé Belg van de dag in de aanval, maar in Cistierna was de Kempenaar van Alpecin-Deceuninck toch ontgoocheld dat hij voor zijn werkgever geen tweede opeenvolgende dagzege kon afleveren.

“De ontgoocheling overheerst”, zei Janssens. “Mijn job bestaat er vooral in om in dienst te rijden, maar als er zo’n kans komt als vandaag, dan mag ik die wel nemen. Ik ben vooral ontgoocheld. Ik was er toch dichtbij”, stelde hij na zijn vierde plaats. “De verstandhouding onder de vluchters was heel goed. We hadden afgesproken dat we voor de klim tempo gingen rijden en op de col zelf redelijk door zouden rijden. We wisten dat er vanuit het peloton daar zou versneld worden”

“Al weet ik niet wie er gereden heeft, maar ik gok op Trek-Segafredo. We zijn ook versneld. Daarna was het voortdurend à bloc. De laatste tien kilometer begonnen we te geloven dat we tot de finish voorop zouden kunnen blijven. We hadden nog meer dan een minuut. We reden zestig kilometer per uur. Het ging snel. Al is dit toch een gemiste kans. Die krijg ik niet super veel. Al ben ik wel blij dat ik de finale kon rijden”, aldus de 33-jarige Vorselarenaar.