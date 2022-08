STVV-spits Shinji Okazaki (36) nog lang niet versleten: “Misschien haal ik het WK in 2026 nog wel”

Een Japanner die zich vlot kan uitdrukken in het Engels, hadden we met uitzondering van Shinji Kagawa nog niet meegemaakt bij de Kanaries. Dat die andere Shinji (Okazaki) ook nog eens een straffe carrière kan voorleggen, was voor ons reden genoeg om naar Stayen te trekken. Het resultaat? Een uitgebreide babbel met een ex-Premier League kampioen over een knotsgekke Thaise voorzitter, Spaanse siësta’s en robot Zlatan.