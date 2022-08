Vandaag wordt in Spa officieel gemaakt dat Francorchamps op de F1-kalender blijft. Daarmee is ook de beroemdste bocht ter wereld gered. De Raidillon (Eau Rouge voor niet-Belgen) is zopas uitgebreid bestudeerd door Italiaanse ingenieurs. Na rijp beraad werd beslist om… niets te veranderen. “Het is al de mooiste bocht die er bestaat”, zegt Jarno Zufelli.