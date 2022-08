Leider Remco Evenepoel beleeft “best een goede dag” en blikt vooruit: “Ik hoop de voorsprong in weekend te behouden”

Remco Evenepoel had het na zijn eerste etappe als leider van de Vuelta over “best een goede dag”. “We hadden het geluk dat twee ploegen de rit wilden controleren (Trek-Segafredo en Team BikeExchange-Jayco). Dat was het perfecte scenario.”

“We moesten zelf niets doen zodat iedereen bij ons probeerde te herstellen van de inspanningen van de donderdagetappe. We hadden alles onder controle en waren ontspannen. Natuurlijk is het jammer voor die teams die in het peloton werkten dat de vlucht niet werd teruggenomen, maar het was echt wel een sterke groep die weg kon blijven. Dit is duidelijk een goede dag voor ons.”

Het wereldsterretje uit Schepdaal blikte ook vooruit op het zware klimweekend in Asturië. “We zien hoe het loopt. Ik heb een leuke voorsprong nu. Ik zal ook blij zijn als ik dat tijdsverschil met de favorieten kan behouden. Maar als er zich een gelegenheid voordoet om die voorsprong uit te diepen, dan zal ik die grijpen. Het is een ronde van drie weken hé. Het zou veel beter zijn dat ik dinsdag aan de tijdrit van Alicante met voorsprong begin dan met achterstand. Zo zie ik het”, zei Evenepoel in het flashinterview nadat hij zijn tweede rode trui had opgehaald.