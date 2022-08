Oekraïense vluchtelingen zijn blikvangers tijdens opendeurdagen in Natuurhulpcentrum

De oorlog in Oekraïne heeft dit jaar een duidelijke impact gehad op de werking in het NHC. De grote kooien zitten vol met vluchtelingen en zijn de grote blikvangers van de eerste opendeurzondagen in het post-coronatijdperk.

Geen eenrichtingsverkeer, geen mondkapjes: de drie opendeurzondagen in het NHC in Opglabbeek gaan weer als vanouds gezellig druk zijn. Voor wie langs de kooien wandelt, is er heel veel te zien. Meer dan 1.300 diertjes zitten er, van jonge eekhoorntjes op de prematurenafdeling tot de kolossen van Oekraïense beren. Sil Janssen gaf ons al een rondleiding.

Speciale dieren

“Alle speciale dieren die hier nu zitten, komen uit Oekraïne. De leeuwtjes Tsjar en Jamal waren de eerste dieren die met vergunning vanuit Oekraïne richting Europa overkwamen. We waren al bezig om ze naar hier te halen, toen ineens de oorlog uitbrak. De leeuwtjes werden gek van de bombardementen. De mensen van het opvangcentrum daar hebben de broertjes ingeladen en zijn vertrokken richting Polen. Daar hebben wij het overgenomen.”

Ook de twee beren zijn weggehaald uit het oorlogsgebied. Het was weghalen of ingeslapen worden. “Daarnaast hebben we nog twee Oekraïense caracals en een wolf. Die laatste zit nog in quarantaine. De eerste zondag is hij daarom nog niet te zien.”

Voor het duo Oekraïense beren waren er twee opties: weg uit het oorlogsgebied of euthanasie. — © Karel Hemerijckx

Publiekslieveling

Isabelle het jonge edelhert gaat sowieso de show stelen. Het kalfje is zo tam als iets en laat zich heel graag aaien. “In Lanaken liep een tijdje een edelhert rond. We waren al eens daar geweest om het te vangen. Tevergeefs. Ineens had het edelhert een kalf bij en mankte het volwassen dier. Zonder veel problemen konden we de twee in de netten jagen. Maar voor de moeder kwam de hulp te laat. Ze haalde het niet, want de verwondingen waren te zwaar. Sindsdien zorgen wij voor Isabelle. Ze is helemaal niet mensenschuw en volgt de mensen gewoon.”

Publiekslieveling wordt sowieso Isabelle het edelhertkalfje. Ze heeft totaal geen angst van mensen. — © Karel Hemerijckx

Isabelle laat zich door iedereen aaien. — © Karel Hemerijckx

Intriest

Twee ara’s uit het Antwerpse werden afgestaan door een oud mevrouwtje. “Op een dag kregen we telefoon van een eigenares: of we haar ara’s konden komen ophalen. Zijzelf zorgde er al decennialang voor. De hoogbejaarde mevrouw had schrik dat als zij kwam te overlijden en niemand haar snel vond, haar huisdieren van ontbering zouden omkomen. Het blijft erg dat eenzame mensen om die reden hun huisgenoot moeten wegdoen. Maar ze stond erop dat we het deden. Dus zijn we het koppel papegaaien gaan halen.”

De twee ara’s werden afgestaan door een hoogbejaarde vrouw die bang was dat niemand voor haar huisdieren zou zorgen als ze stierf. — © Karel Hemerijckx

Energievreters

Er zitten intussen een vijftigtal reptielen en amfibieën. “We hebben een opnamestop ingevoerd omdat het er te veel worden en de elektriciteitsprijs maar blijft stijgen. Hier zit werkelijk van alles: van een piepkleine Griekse landschildpad tot een meterslange slang. Sommige in beslag genomen, andere simpelweg in de natuur vrijgelaten of vrijwillig afgestaan. Dat kan nu een tijdje niet meer omdat de opvang van de dieren handenvol geld kost en kooien bijplaatsen daarom geen optie is.”

De terrariums zitten vol met allerlei dieren gaande van een piepkleine landschildpad tot een meterslange slang. — © Karel Hemerijckx

Adoptie

Voor dierenliefhebbers die hun tuin willen aanvullen met een dier, is de opendeurdag een must. In tal van kooien zitten dieren te wachten op adoptie. “Dat gaat van kippen, eenden en ganzen tot geiten, schapen en wallaby’s. Alle dieren zijn eigendom van het centrum en mogen door particulieren worden gehouden. Ook sommige amfibieën en reptielen kunnen geadopteerd worden. Kandidaten mogen zich altijd melden.”

Liefhebbers van wallaby’s kunnen er eentje adopteren in het NHC. — © Karel Hemerijckx

Zoals elk jaar organiseert het NHC op de eerste drie zondagen van september een opendeurdag. Iedereen mag op die dagen het centrum gratis bezoeken tussen 10.30 en 18 uur.