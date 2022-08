Wallonië start 12 september nieuwe boostercampagne met aangepast vaccin

De eerste uitnodigingen gaan vanaf volgende week de deur uit. In eerste instantie gaat het om de meest kwetsbare personen of mensen die blootgesteld worden aan een risico op besmetting, zoals zorgpersoneel. De toediening kan gebeuren in een vaccinatiecentrum, bij de apotheker, sommige huisartsen of op de werkplaats, bijvoorbeeld voor ziekenhuispersoneel. Nadien is de rest van de meerderjarige bevolking aan de beurt, op vrijwillige basis en zonder uitnodiging.

Ook in Vlaanderen krijgt elke volwassene in september en oktober de kans om met een herfstvaccinatie zijn bescherming tegen Covid-19 te versterken.