STVV hoopt op eerste thuiszege tegen KV Mechelen: “Hayashi is nog een vraagteken”

Na de eerste uitzege in Oostende hebben de Kanaries van Bernd Hollerbach vertrouwen getankt. “Nu moeten we ook thuis winnen en volop gaan voor 6 op 6”, opent Hollerbach. “Daichi Hayashi heeft al meegetraind, maar is nog een vraagteken. Waarschijnlijk komt de match tegen Malinwa nog te vroeg.”

Met zes op vijftien staat STVV op een twaalfde stek in het klassement. Zaterdagavond wacht een duel tegen KV Mechelen. “Het is een offensief sterke ploeg, die graag vooruit voetbalt. Hun manier van voetballen is niet veranderd in vergelijking met het team van Wouter Vrancken van vorig seizoen. Hun defensie is wel te pakken. We moeten met onze kwaliteit elke mogelijkheid benutten.”

De Kanaries konden dit seizoen in eigen huis nog niet winnen. “We hadden thuis al een zwaar programma met Union en Anderlecht. Tegen Union waren er kansen om te winnen. Tegen KV Mechelen zal het opnieuw van details afhangen. Als we van bij de start attent zijn en de juiste mentaliteit aan de dag leggen, zal geen enkel het team het gemakkelijk hebben tegen ons.”

Speculatie

Hollerbach was deze zomer even in beeld bij KV Mechelen toen Wouter Vrancken de club verliet voor KRC Genk. “Ik heb bij STVV een contract en ben tevreden met de groep die ik hier heb. We draaiden vorig jaar een goed seizoen en ik hoop dat ook dit jaar ook te kunnen realiseren. Alleen dat is belangrijk. Al de rest is speculatie, daar spreek ik mij niet over uit.”

Shinji Kagawa heeft er alvast alle vertrouwen in dat STVV zaterdag voor het eerst dit seizoen wint voor eigen volk. “Na de zege in Oostende hebben we vertrouwen getankt. Dat zag je ook op training. Iedereen is gefocust.” De tandem Kagawa-Okazaki kan hierbij helpen. “Ik ben blij met de komst van Okazaki, maar was wel verrast. Ik ken hem van bij de nationale ploeg waar hij ons vaak geholpen heeft met zijn doelpunten. De chemie tussen ons zit goed en is goed voor STVV.”