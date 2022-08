Droogschuur voor landbouwproject in Kisaro

De Genkse vzw Kisaro ondersteunt sinds bijna een halve eeuw het landbouwproject op de gelijknamige plek in het Noorden van Rwanda. Daar werd destijds door broeder Cyriel terrasbouw ingevoerd om mooie oogsten te krijgen op de vele heuvels die de streek rijk is. Tot voor kort kon men daar zijn klok juist zetten op de (twee) droge en regenseizoenen. De mensen wisten dus waar ze aan toe waren. Als ze hun oogst een weekje voor het regenseizoen afdeden, dan konden ze alles nog netjes drogen en in de schuren opslaan.Maar dat is nu niet meer het geval. Het regenseizoen begint soms vroeger soms later, of wordt even onderbroken. Wat doe je dan met je oogst? Daar moet je dan droogschuren voor bouwen, hangars waarin de wind kan spelen maar die de neerslag tegenhouden, zodat de gemaaide gewassen, zoals tarwe, sorghum en maïs kunnen drogen.Zo’n schuur, ook al bouw je ze met eigen mensen, kost al snel om en bij de 15.000 euro. De bouw is dringend en dankzij de tussenkomst van de Genkse vzw Kisaro, die ongeveer twee derden voor haar rekening neemt en de Nederlandse Stichting Wilde Ganzen, die de rest sponsort zijn de werken intussen aangevat.Om plaats te maken voor deze hangaar moet de aarden weg naar de top van de heuvel lichtjes verplaatst worden. Daarmee is men begonnen. Over enkele maanden is de droogschuur klaar en kunnen de gewijzigde klimatologische omstandigheden opvangen worden, zodat de mensen ter plaatse weer goed voor hun eigen voedsel kunnen zorgen.