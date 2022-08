Zomerstages Voka nemen vliegende start in Limburg

Tijdens deze stage draait een politica of politicus een dag mee in een Limburgse onderneming of instelling. De deelnemers aan de stage komen uit het Vlaams parlement, de Kamer, het Europees parlement en het Brussels parlement. Vlaams parlementslid Hilal Yalcin en kamerlid Bert Moyaers beten maandag de spits af. Yalcin had boeiende gesprekken aan de UHasselt, Moyaers stak dan weer de handen uit de mouwen aan hogeschool PXL. Op dinsdag was het de beurt aan Marino Keulen. De burgemeester van Lanaken en Vlaams parlementslid bleef in zijn eigen gemeente en ging aan het werk als meubelstoffeerder bij het bedrijf Lande BE, beter bekend als Artifort. Vlaams parlementslid Rita Moors maakte woensdag de verplaatsing naar Houthalen-Helchteren. Daar kreeg ze een blik achter de scherm bij het familiebedrijf Grafityp, specialist in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige zelfklevende folies. Donderdag trok Europees parlementslid Hilde Vautmans naar de fruitveiling BelOrta in Borgloon. Daar mocht ze eigenhandig de pas geplukte Haspengouwse peren sorteren. Ook in september staan er nog verschillende stages gepland onder meer met Vlaams ministers Jo Brouns en Lydia Peeters. Op vraag van de parlementsleden zal er dit jaar ook een terugkomdag worden georganiseerd. Op hun beurt worden de bedrijfsleiders dan uitgenodigd op de politieke werkvloer in het Vlaams parlement. De terugkomdag vindt plaats eind november.