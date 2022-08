Russische soldaat wordt bruut gewekt wanneer drone plots bom vlak naast hem doet ontploffen

Een Russische soldaat kreeg een nogal brute ‘wake-up call’ toen hij in slaap dommelde, net voor een Oekraïense verrassingsaanval. Een drone had de slapende Rus opgemerkt en liet vervolgens een bom naast zijn loopgraaf vallen. Op beelden is te zien hoe de geschrokken soldaat vervolgens al strompelend zijn schuilplek verlaat en daarbij ook zijn wapen vergeet.