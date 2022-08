Acht Limburgers strijden voor titel van Homo Universalis

Een boek kaften volgens de regels van de kunst, om ter verst glijden op een natte baan of jezelf uit de knoop halen. Vanaf zaterdag worden er opnieuw heel wat simpele spelletjes gespeeld om te bepalen wie de Homo Universalis wordt. Acht van de honderd deelnemers komen uit Limburg en hebben hun zinnen op de titel gezet.

Wie de zoektocht naar de nieuwe Homo Universalis wil volgen, wordt voortaan op zaterdag bediend en niet meer dagelijks tijdens Iedereen Beroemd. De spannende afvalrace verandert voor het vijfde seizoen van aparte rubriek in een afzonderlijk programma. Tien weken lang wordt er gestreden volgens de regels van de stem uit de rode luidsprekers. Maar in tegenstelling tot vroeger kan een proef soms meer dan één afvaller tellen en wordt iedere aflevering afgesloten met een duel. Ook enkele bekende medemensen zullen hun opwachting maken. Zo mogen we ons verwachten aan opdrachten van Wendy Van Wanten, Fien Germijns, Garry Hagger en Martien Meiland.

© vrt

De provincie Antwerpen is het best vertegenwoordigd onder de deelnemers, maar ook Limburg telt acht kandidaten. Gepensioneerd onderhoudsmonteur Frans Boonen uit Bocholt is met zijn 64 jaar de nestor onder de Limburgers en de enige man. Ergotherapeut Helga Houtmeyers (52) komt uit Lummen. Leerkracht lager onderwijs Hatice Baloglu (42) wil Beringen trots maken en ook maatschappelijk werkster Chiara Bongiovanni (25) uit Houthalen en administratief medewerkster Laura Luyckx (34) uit Lommel gaan voor de winst. Zij krijgen het gezelschap van drie jonge studenten, waarvan twee uit Sint-Truiden. Ann-Sophie Collen (24) gaat voor een diploma handelswetenschappen en Lien Marguillier (20) studeert orthopedagogie. De Genkse Charlotte Dalemans (20) sluit het rijtje.

© vrt

‘Homo Universalis’, elke zaterdag om 20.25 uur op Eén en al vanaf 6 uur ‘s ochtends via VRT MAX.