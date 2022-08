Armeense inzending ‘Snap’ flopt op Songfestival, maar is dankzij huwelijksaanzoek nu een wereldhit

Oekraïne won dit jaar het Eurovisiesongfestival. Maar ook Rosa Linn uit Armenië valt in de prijzen, zij het iets later. Haar nummer Snap is wereldwijd dé zomerhit en klimt deze week bij ons naar de eerste plaats in de Ultratop. Met dank aan … een huwelijksaanzoek.

Echt succesvol was de Armeense Eurovisiesongfestival-inzending aanvankelijk niet. Rosa Linn raakte wel vlot door de eerste preselectie maar op de finaleavond zelf strandde ze met 61 punten pas op de 20ste plaats, vlak achter onze Jérémie Makieses Miss you. De Oekraïense inzending Kalush Orchestra won met Stefania. In de hitparades deed Stefania niet veel. Bij ons noteerde het liedje twee weken met plek 24 als hoogste positie.

Tot begin deze zomer. Dan deed Ruairi McGivern (26) uit het Noord-Ierse Armagh een huwelijksaanzoek aan zijn vriendin Annelivia Hynds, op hun vakantie in Spanje. Annelivia was net een Tiktok-filmpje aan het opnemen, dus stond het huwelijksaanzoek mee in beeld. Voor ze het op Tiktok postte, zette ze er Snap van Rosa Linn onder, omdat ze dat de mooiste Songfestival-inzending vond.

(Lees verder onder de video van het huwelijksaanzoek)

De aanzoekvideo is 18 miljoen keer bekeken en kreeg 2 miljoen likes. Het koppel en hun twee kinderen zijn ondertussen ook Instagram-vedetten geworden.

Naar schatting 30.000 mensen hebben ondertussen een Snap-filmpje op Tiktok of Instagram gepost. Veel huwelijksaanzoeken. Maar ook meisjes die met Snap bij hun vriend hinten op ‘De Vraag’. Ook kankerpatiënten posten Snap-filmpjes waarin ze getekende wimpers boven hun ogen plakken. Of moeders die hun handen voor de ogen van hun baby houden en meezingen: “Snapping one, two, where are you now?”

(Lees verder onder de Eurosong-video van ‘Snap’)

Na het Tiktok-succes volgt nu het succes in de hitparades. Bij ons deze week dus op één. Maar ook in Afrika en Australië en heel veel Europese landen is Snap een grote zomerhit. Zeer tot Rosa Linns verbazing. Deze week tekende ze een platencontract bij Colombia Records, eigendom van Sony Record waar ook Adele en Beyonce onder dak zitten.

“Tiktok maakt hits”

Peter Van de Veire bracht ook dit jaar voor VRT verslag uit van het Eurovisiesongfestival. “Eerlijk, tijdens die eerste preselectie zag ik bij Snap vooral veel complex gedoe op scène. Wat moesten we hiermee? Tijdens de finale hoorde ik wel dat dit een goed gemaakte break up-song was, waar jongeren zich allicht zouden in herkennen. Maar het was toch niet van het niveau van de Space man, de Engelse inzending. Maar kijk, we leven in tijden waarin Tiktok hits maakt. En dat beseffen ze bij Eurosong zelf ook maar al te goed. Deze editie sloten ze Tiktok trouwens helemaal in de armen. De beelden van de repetities bijvoorbeeld werden deze keer alleen via Tiktok verspreid, de reguliere pers mocht er zelfs niet bij zijn.”

Hier overal scoort ‘Snap’