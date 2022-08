Waar eet … Sarah Hertens uit Blind Getrouwd? “Er staat zelfs een automaat met seksspeeltjes”

Psychologe en relatietherapeute Sarah Hertens heeft niet alleen een bloeiende praktijk in Hasselt, we kennen haar vooral als experte uit Blind Getrouwd. Op maandag 5 september start het nieuw seizoen van de tv-hit.

Westpunt in Hasselt

“Dit vind ik in de zomer hét perfecte plekje om na een drukke werkdag tot rust te komen: genieten van wat tapas en een wijntje bij de ondergaande avondzon. Die is nergens anders zo mooi als daar. De ultieme ontspanning!”

Westpunt, Hoogbrugkaai 91 in Hasselt. Elke dag open vanaf 11 uur. Info: www.westpunt.be

© RR

La Chapelle in Genk

“Als relatietherapeut vind ik dit wel een boeiende plek. (lacht) Het heeft een stouter kader dat zeker voor een prikkelende avond kan zorgen. Zo hebben de toiletten de look van een sm-kamer en is er een seksspeeltjesautomaat. Waarom ook niet?” (lacht)

La Chapelle, Stationsstraat 2A 1.1 in Genk. Do t.e.m. zo open van 18 uur-middernacht. Ma van 18-1 uur. Info: www.lachapelle.one

© RR

Osteria Cellini in Maasmechelen

“Hier waan je je meteen in Italië … Ik ben grote liefhebber van die pure Italiaanse sfeer én van de keuken en die ervaar je hier met al je zintuigen. Als je truffel bestelt bij je pasta, krijg je die versgeraspt aan tafel bijvoorbeeld. Zalig!”

Osteria Cellini, Sint-Pietersstraat 46 in Maasmechelen. Wo t.e.m. za open van 12-22 uur. Info: www.osteriacellini.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Kwizien in Hasselt

“Ik ken gastvrouw Marielle Clercx heel goed en weet dat ze De Kwizien met hart en ziel runt. Het fijne is dat ze jonge mensen de kans geeft om te groeien, waardoor je ook een experimentele keuken krijgt … Maar altijd verfijnd en toegankelijk.”

De Kwizien, Jeneverplein in Hasselt. Ma, do, vrij en zo open van 12-13 uur en van 18.30-20 uur. Za van 18.30-20 uur. Info: www.dekwizien.be

Sarah Hertens met Arne Beirinckx, de chef-kok van De Kwizien. — © RR

Café Sjiek in Maastricht

“Ik kom ontzettend graag in Maastricht. Het is er zo gezellig en er hangt altijd een bruisende vakantiesfeer. Bovendien heb je er tal van gezellige bistro’s die bijna aan Parijs doen denken, zoals Café Sjiek. Je kan er niet reserveren en het is er altijd druk, dus is het vaak wachten op een tafeltje, maar ondertussen genieten de wachtenden er van gezellige apéro aan de bar.”

Café Sjiek, Sint-Pieterstraat 13 in Maastricht. Ma t.e.m. do open van 17-23 uur. Vrij t.e.m. zo open van 12 uur-middernacht. Info: www.cafesjiek.nl