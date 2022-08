Hasselaar Ruben in ‘Down the Road’ na overlijden mama: “Toch enkele traantjes gelaten op de luchthaven”

Ruben Martens uit Hasselt in ‘Down the Road’: “Het was heel erg mooi en heet in Thailand. Ze hebben er ook pikant eten, soms iets té pikant voor mij.” — © Sven Dillen

Hasselt

Dat het héél erg fijn is geweest, is een van de weinige dingen die Ruben Martens (34) wil verklappen over zijn reis naar Thailand die vanaf maandag te zien is in Down the Road. “Het moet spannend blijven voor de kijkers”, vertelt de Hasselaar met het syndroom van Down. Toch kunnen we het al even hebben over zijn eerste keer in een vliegtuig, een modderbad met olifanten en de gekke geluiden van gekko’s.