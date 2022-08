LIVE VUELTA. Zes vluchters (met één Belg) zien voorsrpong zakken, even pech voor Evenepoel

Etappe zeven van de Vuelta is een overgangsrit van 190 kilometer met start in Camargo en finish in Cistierna. Onderweg één noemenswaardige klim, maar wel een kanjer van eerste categorie. Na de top is het nog 60 kilometer in dalende en vlakke lijn tot de eindstreep. Een uitgelezen kans voor de vluchters op eeuwige roem, nieuwe rode leider Remco Evenepoel zal vooral hopen op een snipperdagje in het peloton. Volg hier live!