Onze tv-tips: een vetmester, een seriemoordenaar en wandelen langs de kust

Rundskop

Canvas, zo, 21.35u

Regisseur Michael Roskam zorgde alweer 10 jaar geleden voor dit veelgeprezen misdaaddrama, dat destijds ook onze inzending was voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Matthias Schoenaerts is weergaloos als de jonge Limburgse vetmester Jackie Vanmarsenille die door een malafide veearts wordt gevraagd om een deal te sluiten met een beruchte West-Vlaamse veehandelaar. (tove)

Des

Canvas, za, 20.40u

Een van de best bekeken Britse minireeksen van de afgelopen jaren, gebaseerd op waargebeurde feiten. Op 9 februari 1983 werd de politie van Hornsey gealarmeerd na een akelige ontdekking. Al jaren blijkt een seriemoordenaar onder hun neus zijn gang te gaan. Acteur David Tennant, die we onder meer kennen van Doctor Who, speelt weergaloos de duistere hoofdrolspeler. (tove)

Langs de kust

NPO2, za, 20.39u

De vele fans van Dwars door de lage landen krijgen met deze documentairereeks een nieuwe titel in het genre. Deze keer stappen acteur Huub Stapel en schrijver Martin Hendriksma de Nederlandse kust af. Ze beginnen aan het Zwin op de grens met ons land en trekken door Zeeland tot aan de Eemsmonding in Noord-Groningen. Slow television van de betere soort. (tove)