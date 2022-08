Karel Geraerts doet geen gekke uitspraken na haalbare Europa League-loting Union: “Mij hoor je niet zeggen dat het geen grote clubs zijn”

Geen Manchester United, Arsenal of AS Roma. Nee, de grote kleppers ontliep Union vrijdagmiddag tijdens de Europa League-loting. Braga, Malmö en Union Berlin kwamen uit de koker, coach Karel Geraerts reageert: “We zijn in de eerste plaats vooral fier en trots dat we aan de Europa League kunnen deelnemen.”

Van een makkelijke poule wil de 40-jarige Limburger alvast niet spreken. “Dat zijn uitspraken waar ik mij niet bij aansluit. Er zitten drie mooie ploegen in onze poule. Kijk bijvoorbeeld naar Braga, een ploeg die altijd ver doorstoot in Europa. Of Union Berlin, een ploeg met een parcours dat gelijkenissen vertoont met dat van ons: ze komen van ver en hebben fantastische supporters, en nu spelen ze in de Europa League. We gaan ons zoals altijd voorbereiden om goede resultaten te behalen, maar zeggen dat er bepaalde kansen liggen in deze groep: dat is niet mijn gevoel. Ik ga niet zeggen dat het geen grote clubs zijn, want dat zijn ze wel. Maar natuurlijk gaan we ons best doen om het zo goed mogelijk te doen.”

Een feit is wel: doorstoten in de Europa League, of derde eindigen en opgevist worden in de Conference League, lijkt lang niet onmogelijk. “Maar het is niet onze taak om nu al bepaalde doelen te stellen”, is de coach duidelijk. “Onze taak is om de ploegen goed te analyseren, en dan bekijken we het match per match. Zo werk ik ook in het Belgisch kampioenschap, en dat zal in de Europa League niet anders zijn. Maar één ding is zeker: we zullen de zes wedstrijden spelen om ze te winnen. Maar de tegenstanders moeten gerespecteerd worden.”

In de kleedkamer weerklonk nochtans een groot gejuich nadat het balletje van Union tevoorschijn kwam. “Iedereen is gewoon erg tevreden en fier dat we in de loting zaten. Vandaar de blijdschap. Maar dat is positief: het toont aan dat de groep gemotiveerd is en er zin in heeft.”

Ook wingback Bart Nieuwkoop ging door het dolle heen. “Het was erg leuk om de loting samen met de ploeg te zien. We waren aan het wachten op onze naam, en wanneer die tevoorschijn kwam begon iedereeen te springen en te juichen. Ook al wisten we toen nog niet in welke poule we zaten. Ik weet eerlijk gezegd niet al te veel over de tegenstanders, dus het is moeilijk om nu al uitspraken te doen over hoe sterk deze poule is. Maar in de Europa League zijn er enkel grote wedstrijden: er wachten ons zes mooie matchen.”