Tout Petit danst met kleuters in woonzorgcentrum in Tongeren: “Kinderen op bezoek is altijd speciaal”

Heel jong en heel oud worden met elkaar verbonden in de nieuwe familievoorstelling van Tout Petit. Zullen we samen… is dans voor kleuters in woonzorgcentra.

Het idee kwam van het Tongerse cultuurfestival Moment en bij Tout Petit zagen ze het meteen zitten. Bezielers Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland hebben het te druk met hun andere voorstellingen en dansen nu zelf niet mee. Die rol nemen Ilke Teerlinck en Gold Mayanga op zich. “Mooie combinatie”, zegt Ciska Vanhoyland. “Een grote zwarte danser en een blank meisje.”

Het is niet het enige ‘contrast’ in de voorstelling: het is opnieuw een dansvoorstelling voor de allerjongsten, maar tegelijkertijd ook voor senioren. “We spelen in woonzorgcentra. We proberen de twee groepen met elkaar te verbinden. Hoe? Redelijk letterlijk. Aan het eind spannen de dansers touwtjes tussen kleuters en senioren. De kinderen kunnen door dat spinnenweb kruipen en spelen. De kleuters kijken naar de dans en kunnen tegelijkertijd de oudere mensen zien en andersom.”

© Ciska Vanhoyland

“Als senioren bezoek krijgen van kinderen in een woonzorgcentrum, is dat vaak een evenement op zich”, zegt Barbara Wyckmans van Moment. “Het leek ons een goed idee om die twee groepen eens met elkaar te verbinden via een cultuurvoorstelling.”

‘Zullen we samen…’ op 10 en 11 september in woonzorgcentrum Sint-Franciscus, Wijkstraat 102 in Tongeren. Info: www.moment.tongeren.be en www.toutpetit.be