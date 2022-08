Schooldirecteur uit Brugge verdacht van grensoverschrijdend gedrag met leerlingen vrij onder voorwaarden

De Brugse schooldirecteur die verdacht wordt van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van twee leerlingen is vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge op vrijdag beslist.

Het gaat om een 46-jarige schooldirecteur van BUSO-school ravelijn in Brugge. Hij zou seksueel getinte berichten verstuurd hebben naar een student. De student is een 21-jarige jongeman die de mentale leeftijd van een achtjarige heeft. Het was de papa van de leerling die de berichten ontdekte en meteen aangifte deed bij de politie. Door de aangifte, volgde er ook meteen een tweede klacht.

Vrij onder voorwaarden

Eerder had de raadkamer al beslist dat de directeur vrijgelaten werd uit de gevangenis, maar legde toen wel een enkelband op. Nu is de man dus vrij zonder enkelband, maar onder voorwaarden. Het is nog afwachten als het parket al dan niet in beroep gaat. De directeur blijft wel geschorst.