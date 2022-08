Wouter Vrancken op zijn hoede voor Seraing: “Speciaal getraind op smaller speelveld”

Ook al won Seraing in het kalenderjaar 2022 nog maar één van zijn tien thuismatchen, toch trekt geen enkele ploeg met volle goesting naar Le Paray. Genkcoach Wouter Vrancken is op zijn hoede voor de drie mogelijke valkuilen, die zijn ploeg zaterdag (16u) moet dribbelen.

1. Smal en hellend veld

De toss is belangrijk in Seraing: elke kapitein speelt op het hellend terrein liefst eerst bergop. Maar vooral is het veld een stuk smaller dan dat van de meeste andere clubs. Het verschil met het A-veld in de Cegeka Arena bedraagt ongeveer vier meter: de minimaal vereiste 64 meter tegenover 68 meter in Genk.

Vrancken: “Natuurlijk voel je dat verschil, daarom hebben we de voorbije dagen ook op een smaller speelveld getraind. Maar het veld mag geen excuus zijn, het belangrijkste is dat je mentaal klaar bent voor een uitmatch. Vorig seizoen liep het op dat vlak mis met KV Mechelen. We hadden op de eerste speeldag Antwerp geklopt en trokken vol vertrouwen naar Seraing. Na een te korte terugspeelbal van Vinicius kwamen we prompt met 1-0 achter en omdat we mentaal niet klaar waren vanaf de aftrap slaagden we er niet in om ons terug in de wedstrijd te knokken.”

2. Seraing pakte eerste zege

Seraing startte het seizoen als gedoodverfd degradatiekandidaat en verloor ook vier keer op rij. Vorige week pakten de Luikenaars echter verrassend hun eerste overwinning in Eupen (1-3).

Vrancken: “Seraing zal vertrouwen geput hebben uit hun eerste zege. Het is nog meer dan vorig seizoen een team dat het moet hebben van zijn blokvorming. Ze spelen heel compact en kunnen dan rekenen op enkele individuen om proberen het verschil te maken. Zeker de handige Bernier is een speler die je nooit uit het oog mag verliezen.”

3. Vertrouwen wordt overmoed

KRC Genk pakte na de onverdiende nederlaag op de eerste speeldag in Brugge vier overwinningen op rij. Dat zorgt voor zoveel vertrouwen, dat het gevaar voor overmoed om de hoek lonkt.

Vrancken: “We moeten erover waken dat we op hetzelfde elan blijven doorgaan. We weten wat we allemaal hebben moeten doen om te geraken waar we nu zijn en beseffen dat we datzelfde zullen moeten blijven doen. Zonder zaken te forceren, want op dat moment dreig je tegen jezelf te moeten voetballen.”