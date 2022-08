Italiaanse atlete toont trots haar 8 (!) EK-medailles met spectaculaire foto, maar: “Ik walg van de vulgaire opmerkingen”

“Een week later kijk ik met oneindig veel plezier terug op mijn medailles”, aldus Cerruti bij de foto. “Vier jaar nadat ik zeven medailles won in Glasgow kan ik zeggen dat ik heel tevreden ben. Hier heb ik veel voor opgeofferd. Al jarenlang studeer ik tijdens de nacht om in de dag te kunnen trainen. Dat is ingrijpend, maar het is een leven dat me al veel prachtige ervaringen heeft opgeleverd!”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar de foto zorgde voor heel wat ‘bagger’ in de reacties, zo blijkt. “Twee dagen geleden deelde ik een foto gemaakt op het strand waar ik vaak kom, waar ik mijn eerste dromen heb gedroomd en dat voor mij ook een sterke symbolische waarde heeft. De foto toont mij in een artistieke pose, typerend voor mijn sport, samen met de acht medailles gewonnen in wat het beste EK van mijn carrière is”, aldus de Italiaanse. “Maar ik ben geschokt en walg van de honderden, waarschijnlijk duizenden, misplaatste, seksistische en vulgaire opmerkingen die ik sindsdien kreeg.”

“Na meer dan 20 jaar training en opofferingen vind ik het op zijn zachtst gezegd beschamend en het doet echt pijn om dit allemaal te lezen, de grappen die mensen maken om mijn lichaam te seksualiseren. Zijn een kont en twee benen echt de enige dingen die er bestaan en de belangrijkste onderwerpen om over te praten?”, vraagt Cerruti zich openlijk af. “Het minste en het enige wat ik kan doen, is de ongepastheid van die opmerkingen aan de kaak stellen. En hen een spiegel voorhouden van een samenleving die nog steeds te seksistisch is en heel anders dan die waarin ik ooit mijn kinderen zou willen zien geboren worden. Tegelijkertijd wil ik alle mensen bedanken die afstand hebben genomen van deze opmerkingen, mij hebben verdedigd en de foto hebben gewaardeerd voor wat hij is: het beeld van een artistieke zwematleet die trots is op haar resultaten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© EPA-EFE