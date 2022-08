Australië trekt met twee kopmannen naar WK in eigen land, maar mist naast Caleb Ewan ook tijdritfenomeen Rohan Dennis

Ronde van Italië-winnaar Jay Hindley en vicewereldkampioen van 2015 Michael Matthews voeren het Australische team aan tijdens het WK wielrennen voor eigen volk in Wollongong.

Caleb Ewan, die een moeilijk seizoen kende, werd door bondscoach Rory Sutherland niet opgenomen in de selectie. Rohan Dennis, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden (2018 en 2019) haakt dan weer af omwille van familiale redenen, zo berichtte de Australische wielerbond vrijdag.

Luke Plapp (individueel tijdrijden), Ben O’Connor, Simon Clarke, Luke Durbridge, Heinrich Haussler en Nick Schultz vervolledigen de selectie.

Tijdens de laatste wereldkampioenschappen in Australië, in 2010 in Geelong, kaapte Matthews de titel weg bij de beloften. Het WK gaat nu door van 18 tot 25 september.