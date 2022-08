Opendeurdag bij The Music Cave op zondag 28 augustus

Al enkele jaren timmert Dirk-Jan Kerris aan de weg met zijn eigen muziekschool. Gestart in zijn kelder aan de Vlemingstraat kreeg die dan ook de naam The Music Cave. Maar deze zomer verhuisde Dirk-Jan samen met zijn gezin en zijn muziekschool naar een groter pand. The Music Cave huist nu aan de Beukenbosstraat 20, waar vroeger nog B&B Beuk & Bos gehuisvest was. “Op deze grotere locatie kunnen we meer lessen en workshops organiseren” zo legt Dirk-Jan uit. “Ons nieuwe jaar hier start op 1 september. Maar op zondag 28 augustus organiseren we alvast een opendeurdag. Iedereen kan een kijkje komen nemen en ons programma ontdekken. We organiseren bijvoorbeeld workshops voor ouders en baby’s, en daarnaast natuurlijk muzieklessen voor jong en oud. Vorig jaar hadden we zelfs enkele 70-plussers die nog met een nieuw instrument zijn gestart. Iedereen is zondag welkom van 10 tot 17 uur voor de opendeurdag. We voorzien hapjes en drankjes, en er is ook een instrumentenbeurs.” Naast Nieuwerkerken wordt The Music Cave ook actief in Sint-Truiden. Volgend schooljaar opent daar de nieuwe freinetschool ‘De Nachtegaai’ in de Spoorweg- en Leopold II-straat. “Maar wij gaan in dat gebouw dit schooljaar al muzieklessen geven. Bovendien starten we daar ook met een nieuw kinderkoor voor kinderen van 6 tot 14 jaar” zo geeft Dirk-Jan nog mee. len