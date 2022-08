Beelden tonen laatste momenten van tienermeisje en moordenaar voor ze gruwelijk werd vermoord

In december 2021 werd de 18-jarige Lily Sullivan vermoord na een avondje uit. Ze werd halfnaakt teruggevonden in een vijver. Er zijn nu beelden vrijgegeven van de laatste momenten van de tiener. Daarop is te zien hoe ze met haar moordenaar over straat wandelt, terwijl enkele meters verder haar moeder op haar staat te wachten in de auto om haar naar huis te brengen. Op de beelden is ook te zien hoe 31-jarige Lewis Haines zich gedraagt nadat hij het lichaam van Lily dumpte.