ROYALS. Koninklijke gezinsuitbreidingen alom en Máxima gaat terug naar school

Prinses Maria-Olympia van Griekenland en Denemarken is niet alleen van koninklijken bloede, ze is ook een heuse fashion fanate. Haar liefde voor schoenen gaat zelfs zo ver dat ze nu een campagne te pakken heeft met Aquazzura, favoriet van onder andere Meghan Markle en Kate Middleton.

Goed nieuws voor het koningshuis van Liechtenstein, want ze hebben er een nieuw familielid bij. Prinses Marie-Astrid van Liechtenstein en Ralph Worthington werden begin deze zomer trotse ouders van Althaea Georgina Worthington, maar het nieuws werd pas deze week bekendgemaakt.

Ben jij een heuse fan van Diana en wilde je altijd al ervaren hoe het leven van de royal eruit zag? Goed nieuws, want dat zou zomaar kunnen. In het appartementencomplex waar ze tussen 1979 en 1981 “de gelukkigste jaren van haar leven” doorbracht, gelegen in Coleherne Court in South Kensington, staat namelijk een woonst te koop. Daar moet je wel 2,2 miljoen pond voor over hebben.

Prins Harry en Meghan Markle mochten deze week een nieuw gezinslid verwelkomen. Het koppel adopteerde namelijk één van de 4.000 beagles die gered werden door federale instanties in Virginia. De zevenjarige Mamma Mia is de derde hond voor het paar, die ook al een beagle genaamd Guy en een zwarte labrador genaamd Pula in huis hebben.

Het nieuwe schooljaar gaat weldra van start en dat liet koningin Máxima niet aan zich voorbijgaan. Ze bracht een bezoek aan de studentenontvangstweek OWee en IP in Delft en deed dat − uiteraard − in een klassevolle outfit van Natan.

