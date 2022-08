Bilzerse hobbypiloot koopt na Russische Antonov nu ook FX99 Starfighter

Bilzen

Bilzenaar Luc Degens heeft opnieuw een oud vliegtuig op de kop kunnen tikken. Degens heeft nu een FX99 te pakken. Wat hij ermee gaat doen, wil hij nog niet vertellen. Maar in het verleden bouwde hij een Antonov om tot bed & breakfast. Wellicht wordt het opnieuw iets dergelijks. De FX99 Starfighter die hij nu op de kop tikte, is meteen een bijzonder exemplaar. Het is de laatste FX99 waarmee het Belgische leger vloog voordat het overschakelde op de F16.