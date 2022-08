Dimitri Van den Bergh neemt met stevig gemiddelde en fantastische laatste worp wraak op Australische boeman

Dimitri Van den Bergh(PDC 14) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de New Zealand Darts Masters, een toernooi in de World Series. ‘The DreamMaker’ was met 6-4 te sterk voor Simon Whitlock (PDC 27).

Van den Bergh verblijft al enkele weken ‘Down Under’, waar drie manches van de World Series (invitatietoernooien met acht toppers en acht thuisspelers, die niet meetellen voor de wereldranking) gespeeld worden. Eerder dit jaar schreef hij nog de toernooien in Kopenhagen en Amsterdam op zijn naam. De kwartfinales waren tot nu telkens het eindstation voor de Antwerpenaar na nederlagen tegen Joe Cullen en James Wade.

Voor Van den Bergh werd het in de eerste ronde van de New Zealand Darts Masters een pittige loting. Hij kreeg dartsicoon Simon Whitlock tegenover zich, de man die hem (en Kim Huybrechts) samen met Damon Heta een pijnlijke nederlaag bezorgde op de World Cup of Darts in juni.

En de gewezen EK-winnaar liep meteen 0-2 en 1-3 uit, door vooral sterk te finishen op de dubbels. Van den Bergh is echter een vechter en kwam terug tot 3-3.

Whitlock miste vervolgens drie darts om op een 5-4 voorsprong te komen en zag Van den Bergh de leg winnen. Waarna onze landgenoot, die een gemiddelde van 100.37 liet noteren, met een fantastische finish van 123 op de bullseye het afmaakte.

In de kwartfinale wacht een rematch met Joe Cullen (PDC 13). De winnaar van dat duel treft Gerwyn Price (PDC 1) of James Wade (PDC 5) in de halve eindstrijd. In de andere tabelhelft staan de kwartfinales Michael van Gerwen (PDC 3) - Jonny Clayton (PDC 7) en Michael Smith (PDC 4) - Kayden Milne (PDC /) op het programma.