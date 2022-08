Aantal Limburgse zorgboerderijen daalt zienderogen

Limburg / Beringen

Limburg telt 57 zorgboerderijen en 129 zorgactiviteiten. Opvallend, dat zijn er een pak minder dan voor de coronacrisis. Zo’n 20 procent van de boeren heeft afgehaakt. De cijfers slaan wel op het jaar 2020. Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns doet een oproep aan de Limburgse boeren om mee in het traject te stappen, waarvoor Vlaanderen jaarlijks 1,2 miljoen euro uittrekt. “Onze landbouw moet de hotspot in de wereld van gezonde en duurzame voeding worden. Het concept van de zorgboerderijen past hierin”, aldus Brouns. Hij deed zijn uitspraken in Blueberry Fields in Koersel.