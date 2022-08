El Bocado opent bar met exclusieve cocktails in Hasselt: “We gaan voor premium cocktails”

Vanaf 1 september kunnen op de eerste verdieping van El Bocado op de Grote Markt exclusieve cocktails gedronken worden. “De mensen lopen door het restaurant de trap op naar Bar Patron. Het spreekt voor zich dat ook de klanten die beneden eten in de cocktailbar terecht kunnen”, zegt ‘trekker’ Jaimy Appermans.

Als bekend cocktailshaker zal hij minstens één keer per weekend ook zelf achter de toog kruipen. “Onze cocktails zullen à la minute gemaakt worden door een bartender die gespecialiseerd is in het bedenken van cocktailrecepten. Geen massaproductie, we gaan voor premium cocktails. Bij Bar Patron voorzien we een ‘classic kaart’ met vaste drankjes, maar ook altijd een zevental cocktails of mocktails als suggestie. We willen dat doen in een rustige sfeer met drankjes die de mensen van a tot z gemaakt zien worden.”

“We openen Bar Patron elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 17 uur tot middernacht”, legt mede-eigenaar Jaimy Appermans uit. — © Sven Dillen

Drie openingsavonden

“We openen Bar Patron elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 17 uur tot middernacht. Andere dagen zijn mogelijk op afspraak. Voorlopig houden we het bij drie openingsavonden, omdat we eerst willen bekijken of het werkt en of we het juiste personeel voor meer dagen kunnen vinden”, legt Appermans uit. “Bar Patron kan ook afgehuurd worden voor cocktailworkshops, teambuildings en andere feestelijkheden. De plek biedt alleszins een fantastisch uitzicht over de Grote Markt en de Hasseltse binnenstad.”

‘Bar Patron’, boven El Bocado op de Grote Markt 17 in Hasselt. Info: www.elbocado.be