Aziz Ouattara weekje verbannen uit A-kern nadat hij past voor Jong Genk

Genkcoach Wouter Vrancken selecteerde voor de wedstrijd op Seraing (zaterdag 16 uur) twintig spelers. Castro, die enkele dagen apart trainde wegens lichte irritatie aan de knie, is speelklaar. Een MRI wees uit dat hij geen letsel heeft en voluit kan gaan.

Eén speler valt af in vergelijking met vorige week: Aziz Ouattara. De 21-jarige Ivoriaan voelde er niks voor om vrijdagavond met Jong Genk aan te treden tegen Lommel en traint daardoor een volledige week niet met de A-kern.

“Daarna kan wat mij betreft de spons over dit voorval”, zegt coach Vrancken. “Maar Aziz moet inzien dat niemand boven de groep staat. En dat wedstrijden spelen met Jong Genk hem precies moeten helpen om wedstrijdritme op te doen. Andere jaren probeerden we om tegenstrevers te zoeken voor extra matchen, waarin bankzitters ritme konden opdoen. Nu kunnen de jonge spelers daarvoor perfect de matchen in 1B gebruiken. Daardoor kunnen ze ook meteen klaar staan, indien de eerste ploeg hen nodig heeft. Ik kan niet toelaten dat een speler daaraan verzaakt.”

Vrancken wil het incident niet op de spits drijven. “Dit soort dingen gebeuren op het eind van een mercato, spelers worden ook langs verschillende wegen beïnvloed. Voor ons is het duidelijk dat we een toekomst zien voor Aziz hier in Genk. Dat ligt anders voor Bastien Toma, waar we openstaan voor een eventueel vertrek. Dat is ook de reden dat we hem niet verplichten om mee te spelen met Jong Genk. Dat zijn we in een onderling gesprek overeengekomen. Bastien traint voluit, ik kan hem niks verwijten. Loopt hij hier na 6 september toch nog rond, dan zullen we zijn situatie herevalueren.”

Nog dit: woordvoerder Davy Vanhaen haalde voor de persconferentie aan dat er nog geen definitief/officieel akkoord is tussen KRC Genk en Cadiz over de transfer van Theo Bongonda.(mg)