Union kent (haalbare?) tegenstanders in groepsfase Europa League

Vicekampioen Union neemt het in de groepsfase van de Europa League in groep D op tegen het Portugese Sporting Braga, het Zweedse Malmö en het Duitse Union Berlijn, zo wees de loting vrijdag in het Turkse Istanboel uit.

Voor de Brusselse club, die in de derde en tevens voorlaatste voorronde van de Champions League uitgeschakeld werd door het Schotse Rangers en zo gebruik kon maken van het vangnet van de Europa League, is het de eerste Europese deelname sinds het seizoen 1964-1965 en de club was dan ook in de vierde pot onderverdeeld, waardoor een op papier lastige loting tot de mogelijkheden behoorde.

Met Braga, Malmö en Union Berlijn kwam er geen onhaalbare kaart uit de bus. Braga is de nummer vier van vorig seizoen in Portugal en vaste klant in de Europa League, waar ze vorig seizoen kwartfinalist waren. In dezelfde competitie kwam ze in het verleden reeds uit tegen Standard, Club Brugge en AA Gent.

Bij Malmö vinden we met aanvaller Isaac Kiese Thelin (ex-Anderlecht) een oude bekende terug. Na 19 speeldagen komen ze in de Zweedse hoogste afdeling niet verder dan de vijfde plaats. Net als Union komen ze uit de voorrondes van de Champions League, waarin ze uitgeschakeld werden door Zalgiris. In de Europa League-voorrondes gingen ze voorbij Dudelange en Sivasspor richting de groepsfase. Vorig seizoen speelden ze nog de groepsfase van de Champions League. Union Berlijn was vorig seizoen de verrassing in de Bundesliga, met een vijfde plaats. Het is pas hun vierde Europese campagne ooit. Vorig seizoen sneuvelden ze in de groepsfase van de Conference League.

De groepsfase wordt in versneld tempo afgewerkt tussen 8 september en 3 november. Enkele weken later gaat in Qatar immers het WK voetbal van start. Union zal zijn thuiswedstrijden in het stadion van Oud-Heverlee Leuven afwerken. De exacte speeldata worden uiterlijk zaterdagmiddag bekendgemaakt.