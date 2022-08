‘Batgirl’-actrice smeekt Warner Bros om film van Adil El Arbi en Bilall Fallah toch uit te brengen in emotionele brief

Ivory Aquino, een van de actrices die in Batgirl te zien zou zijn, roept Warner Bros op de film van Adil El Arbi en Bilall Fallah toch af te werken en uit te brengen. Dat doet ze in een open brief aan de CEO. “Wij hebben hier hart en ziel ingestoken”, klinkt het.

In de brief richt Aquino, die in de film de beste vriendin van Batgirl speelt, zich tot Warner Bros Discovery-CEO David Zaslov. Ze reageert op het nieuws dat er begrafenis-screenings zouden komen en al het beeldmateriaal daarna vernietigd zou worden. “Als dat zo is, zou ik als een van de velen die hart en ziel in de film gestoken heeft, vragen om dat nog eens te overdenken. Ik heb geprobeerd me sterk te houden de voorbije weken, maar ik huil heel veel. Vanavond opnieuw.”

Ze vertelt hoe Batgirl voor haar extra bijzonder is, omdat de film gaat over een vader-dochterrelatie en zij haar vader een jaar geleden verloor, net voor ze de rol kreeg in de film. “Ik hoopte dat het zou aanslaan bij andere kinderen wereldwijd, volwassen en niet zo volwassen, die opkijken naar hun vaders en Batgirl konden zien als een film over die speciale band.”

Aquino heeft het moeilijk om erover te praten, zo schrijft ze nog, want “het voelt als zout strooien in een open wonde”. “Niemand die niet betrokken was bij de film kan begrijpen hoe we ons voelen.” Ze vraagt Zaslav om de film en alle medewerkers niet gewoon te zien als een klein radertje in het grote bedrijf waar hij CEO van is. “Wij zijn mensen en artiesten die, als we daar de kans toe krijgen, de winst van het project exponentieel kunnen vermenigvuldigen.”