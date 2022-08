De 61-jarige Sherri Russo stond nietsvermoedend in haar tuin in New York een telefoontje te plegen, toen plots een vos langskwam. De vos valt Russo aan en ondanks dat Russo vecht als een leeuw om het dier van zich af te slaan, blijft de vos bijten. Pas wanneer er hulp van buitenaf komt, druipt de mogelijk hondsdolle vos af.