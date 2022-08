Prestigieus modeplatform onthult de kooptrends en meest trendy modemerken van 2022

Vintage en tweedehands kledij zijn populairder dan ooit. De manier van consumeren past helemaal in de mindset van 2022, waarin we ons meer dan ooit bewust zijn van de ecologische impact van ons doen en laten. Bovendien is het de ideale manier om duurdere items aan een schappelijkere prijs te bemachtigen. Online market place The RealReal, gespecialiseerd in luxekleding en -accessoires, maakte de balans op voor 2022.