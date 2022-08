Dat wordt smullen van hun inhaalraces: F1-toppers Verstappen en Leclerc starten allebei achteraan in GP van België

Beide coureurs wisselen hun hele motor en ook direct de versnellingsbak. Leclerc (Ferrari) krijgt de beschikking over een nieuw, geüpgradede hybride systeem van zijn krachtbron. Voor hem is het al de tweede keer dit jaar dat hij vanuit de achterhoede moest starten, nadat het ook al het geval was in Canada. Teamgenoot Carlos Sainz wisselt zijn krachtbron niet in België.

Verstappen neemt zijn vierde motor van het seizoen in gebruik en krijgt dus ook straf. Bij Red Bull wordt het als een logisch moment gezien om die sanctie te ‘pakken’. Normaliter moet het in België goed mogelijk zijn om in te halen en naar voren te komen. Beide coureurs bouwen nu op motorisch gebied weer een buffer op, al is het goed mogelijk dat er sowieso nóg een keer gewisseld moet worden later dit seizoen.

© ISOPIX

Donderdag waren de voortekenen er al dat Verstappen en Leclerc voor een nieuwe motor zouden kiezen. Vrijdag bevestigen meerdere bronnen dat. De officiële bevestiging van autosportfederatie FIA zal later op vrijdag of zaterdag komen. Dan wordt ook duidelijk of er meer coureurs zijn die hun motor wisselen.