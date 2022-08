Man (41) opgepakt na post op sociale media over ‘bomaanslag’ op festival in Oostende

Woensdagochtend werd op het terrein van W-Festival in Oostende gezocht naar sporen die zouden wijzen op een mogelijke aanslag ‘op een Oostends evenement’. Een 41-jarige man uit Ieper die op sociale media het Oostendse festival viseerde, werd nog voor de sweep opgepakt en verscheen vrijdagmorgen voor de Brugse raadkamer. “Hij had nooit de intentie om effectief iets te doen”, klinkt het bij monde van zijn advocaat.

Paniek woensdagmorgen op de terreinen van W-Festival. Het vijfdaagse festival zou woensdag tegen de middag de deuren open gooien voor het grote publiek. Op het podium staan vijf dagen lang de grootste toppers uit de jaren tachtig en negentig. Verschillende politie-inspecteurs kamden stuk pers stuk het festivalterrein uit.

“Al bij al duurde de sweep hooguit een uur. Wij vernamen dat er een opmerking zou geweest zijn omtrent de veiligheid op het festival”, zegt de Limburgse organisator, Erik de Ridder. “De politie wou checken of alles in orde was en dat bleek achteraf ook zo te zijn. Het publiek onderving geen enkele hinder van de politieactie. We konden het festival dan ook openen op het normale manier zoals dat eerder al was gepland.”

Preventieve maatregelen

Bij de politie van Oostende zijn ze karig met commentaar. “Er was inderdaad een dreiging voor een evenement in Oostende”, klinkt het bij Timmy Van Assche, perswoordvoerder bij de lokale politie van Oostende. “Daarvoor werden er enkele preventieve maatregelen genomen, maar op het terrein werd geen enkel spoor gevonden wat zou wijzen op een mogelijke aanslag.”

Dat het extreemrechtse muziekfestival Frontnacht iets met de ‘dreiging’ te maken zou hebben, wordt door de politie van tafel geveegd. “Er werd geopperd dat het extreemrechtse muziekfestival Frontnacht er iets mee te maken had, maar dat is absoluut niet zo”, aldus van Assche.

Bomaanslag

Nog voor het festivalterrein werd afgezocht werd al een man opgepakt. De man had zich op sociale media uitgelaten over een ‘bomaanslag’ op een Oostends festival, aangezien W-Festival het enige festival is op dit moment in de badstad, werd de link snel gelegd. Het federaal parket geeft voorlopig geen commentaar over de zogezegde dreiging.

De man die opgepakt werd is een 41-jarige Ieperling. Hij verscheen vrijdagmorgen voor de Brugse raadkamer. “Hij heeft nooit de intentie gehad om effectief iets te doen”, klinkt het bij zijn advocaat Jonas Van Oyen. De man blijft voorlopig aangehouden.