Ann Van den Broeck en Stany Crets schrijven eigen musical ‘You are my sunshine’

Ann Van den Broeck en Stany Crets, in het echte leven een koppel, schreven voor het eerst een eigen musical.

Ann Van den Broeck (45) en Stany Crets (57) werkten de afgelopen jaren al vaak samen, maar nu schreef het koppel voor het eerst samen een musical. Voor ‘You are my sunshine’ herwerkte Crets een scenario van een korte film, Van den Broeck componeerde de bijhorende muziek. De voorstelling gaat volgend jaar in première.

Crets, intussen samen met Frank Van Laecke heer en meester van de Vlaamse musicalwereld, zal ook de regie op zich nemen. Van den Broeck, die een tijdje geleden te horen kreeg dat ze borstkanker heeft en momenteel opnieuw te zien is in Mamma mia!, speelt één van de twee hoofdrollen. Het verhaal draait rond de 15-jarige Lena en de 45-jarige Britt. Ze kennen elkaar niet, maar komen elkaar tegen in een vakantiehuis.

LEES OOK: Actrice Ann Van den Broeck wil taboe rond borstkanker doorbreken: “Twee jaar na mijn moeder kreeg ik hetzelfde verdict. Dat was even slikken”

“Ik wist dat het Anns droom was”, zegt Crets. “Ik geloofde ook dat ze het zou kunnen. Dat we samen net dàt zouden maken wat het verhaal heel ontroerend kon maken, omdat we zowel in muziek als tekst zochten naar dingen die onszelf konden raken.”

Tickets voor ‘You are my sunshine’ zijn nu al beschikbaar via deepbridge.be.