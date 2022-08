Vuelta-leider Remco Evenepoel verwerkt subtiele hints naar rode trui in fiets, maar: “Gaan die niet koste wat het kost verdedigen”

Remco Evenepoel gaat vrijdag van start als de nieuwe leider in Vuelta. Goed voor zijn allereerste leiderstrui in een grote ronde en dat na een demonstratie in de zesde etappe. en paar hints naar zijn rode trui konden dus niet ontbreken op zijn fiets. Let op de rode drinkbushouders en de rode accenten op zijn stuur. Of het hem geluk zal brengen, dat valt nog af te wachten.

“We gaan niet koste wat kost die leiderstrui verdedigen”, aldus ploegleider Klaas Lodewyck, die aan zijn eerste Vuelta-dag begint na een coronabesmetting. “De koers is nog lang. Het is leuk dat hij tijd gepakt heeft, maar we gaan niet de hele ploeg opsouperen. Er komen na vandaag twee heel belangrijke dagen aan en dan zullen we wel zien hoe het zit. Het is dag per dag bekijken.”