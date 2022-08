Krijgen we een nieuwe duurste (maar weinig bekende) verdediger ter wereld? Chelsea wil opnieuw de miljoenen laten rollen

Chelsea kwam dit jaar in Amerikaanse handen terecht en eigenaar Todd Boehly laat de centen graag rollen. Met wat meewerking van Leicester City gaan de Blues zelfs het grootste bedrag ooit betalen voor een verdediger, zo klinkt het in Engeland.

Het is nog niet het seizoen van Chelsea, met een 4 op 9 om de Premier League mee te beginnen. Vorige week werd met zware 3-0 cijfers van Leeds United. En dat ondanks de komst van aanwinsten Marc Cucurella, Raheem Sterling en Kalidou Koulibaly voor zo’n 175 miljoen euro. Boehly en coach Thomas Tüchel willen dus nog versterking halen.

Pierre-Emerick Aubameyang wordt genoemd, net als Everton-spits Athony Gordon. Maar de naam die al wekenlang circuleert, is die van Wesley Fofana. Voor de Franse verdediger van Leicester City zouden de Blues liefst 89 miljoen euro veil hebben. Daarmee zou de 21-jarige Fofana zowaar de duurste verdediger ooit worden aangezien dat record nu nog op naam van Harry Maguire staat. Die trok in 2019 voor 87 miljoen euro van Leicester City (jawel) naar Manchester United.

De Foxes van Youri Tielemans en Timothy Castagne weigerden tot nu toe al drie voorstellen van Chelsea, waaronder eentje van 83 miljoen euro. Dat werd bevestigd door trainer Brandon Rogers zelf. Rogers nam Fofana ook niet op in de selectie voor de partij tegen Southampton omdat de verdediger “niet de juiste mentale toestand heeft om te voetballen”.

Ook tegen Chelsea zal Fofana niet in de selectie zitten bij Leicester. De Fransman kwam in 2020 voor 35 miljoen euro over van Saint-Etienne. Hij heeft opvallend genoeg nog geen enkele cap verzameld bij de nationale ploeg en speelt tot nu toe vijf keer voor de Franse beloften.