Lotto Dstny strikt Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn: “Hij is iemand die kan winnen”

Pascal Eenkhoorn zal vanaf volgend seizoen uitkomen voor Lotto Dstny. De regerend Nederlands kampioen op de weg tekende een contract voor twee jaar. Hij zal bij de Belgische WorldTour-ploeg een vrijere rol krijgen in zowel de klassiekers als grote rondes. “Mijn grote drijfveer is koersen winnen. Ik wil het maximale uit mijn carrière halen”, klinkt het.

In juni greep Pascal Eenkhoorn de macht op het Nederlands kampioenschap. Zijn rood-wit-blauwe trui zal vanaf volgend seizoen gesierd worden door de logo’s van Lotto en Dstny.

“Dit is een ploeg met een prachtige historie én toekomst”, reageert Eenkhoorn op zijn overgang. “Ik heb veel gesprekken gevoerd met alle verantwoordelijken: over de performance-afdeling, de manier van koersen en de rolverdeling. Hier kan ik meer voor mijn eigen kans gaan. De manier van koersen met deze jonge, getalenteerde groep spreekt me enorm aan. Ik heb er een heel goed gevoel bij.”

Volgens de Nederlandse kampioen, die ook de Heistse Pijl, twee ritten in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en een rit in de Colorado Classic op zijn palmares heeft, was het na vijf jaar tijd om een ander pad in te slaan.

“Ik ben nu vijf jaar prof en heb veel geleerd bij mijn huidige ploeg. Sommige dingen daarvan kan ik zeker ook bijbrengen aan Lotto Dstny. Maar ik heb ook nood aan wat meer vrijheid in de koers. Nu is het moment waarop ik de keuze nog kan maken om mijn eigen ambities na te jagen.” Concreet streeft Pascal Eenkhoorn succes in de voorjaarsklassiekers en een ritzege in een grote ronde na. “Mijn grote drijfveer is koersen winnen. Ik wil het maximale uit mijn carrière halen. De ploeg heeft dit seizoen zijn portie pech gehad, maar koerst wel altijd heel aanvallend en voor de overwinning. Als buitenstaander heb ik het idee dat de sfeer ook heel goed is en ik ben ervan overtuigd dat ik goed in deze groep zal passen.”

Totaalpakket

Met het aantrekken van Pascal Eenkhoorn krijgt de Lotto Dstny-ploeg van 2023 steeds meer vorm.

“We zijn volop bezig met de ploeg van volgend jaar”, zegt CEO John Lelangue. “De rekrutering maakt daar uiteraard een belangrijk deel uit van uit. Maar evengoed gaat het over het materiaal, nutritie en de stappen die we op performancegebied gaan zetten. Alleen met zo’n totaalpakket kunnen we renners als Pascal Eenkhoorn overtuigen om bij ons te tekenen.”

Lelangue is ervan overtuigd dat Pascal Eenkhoorn mooie dingen zal laten zien voor Lotto Dstny. “Hij is iemand die kan winnen, dat heeft hij al bewezen. Met wat meer vrijheid tijdens de wedstrijden en een aangepast wedstrijdprogramma, kan hij dat nog veel vaker tonen. Pascal Eenkhoorn is bovendien een zeer complete renner: hij kan in bijna alle klassiekers uit de voeten en ook in ontsnappingen in grote rondes kan hij ver komen. Wij kijken heel erg uit naar de samenwerking met de Nederlandse kampioen.”