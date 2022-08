Recordvangst in Australië: douane en politie vinden meer dan 1,8 ton crystal meth

Nadat eerder al honderden kilo methamfetamine werd aangetroffen, hebben de douane en de politie in Australië nu ruim een ton van hetzelfde goedje ontdekt. De drugs, ook gekend onder de naam crystal meth of ice, zaten net als bij de vorige vangst verstopt in marmeren platen, zo is vrijdag bekendgemaakt.

Eerder was in de haven van Port Botany, ten zuidoosten van Sydney, nog bijna 750 kilo meth aangetroffen in zeecontainers die in juli uit de Verenigde Arabische Emiraten waren aangekomen. Drie mannen werden gearresteerd en aangeklaagd. In de loop van het verdere onderzoek werden daarop ook andere containers die vorige week in Australië waren aangekomen, aan een controle onderworpen.

In totaal werd meer dan 1,8 ton methamfetamine in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van meer dan 1,6 miljard Australische dollar (ongeveer 1,1 miljard euro). Het gaat om de “grootste inbeslagname van methamfetamine aan de Australische grens ooit en een zware klap voor de georganiseerde misdaad”, aldus douane en politie.

De speurders gaan ervan uit dat de drugssmokkel het werk is van een drugssyndicaat met internationale vertakkingen. Het onderzoek wordt voortgezet en mogelijk volgen er nog arrestaties, klonk het.