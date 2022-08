Emma Watson is onherkenbaar in Prada-campagne die ze zelf regisseert

Emma Watson kennen de meesten onder ons van haar rol in de Harry Potter-saga. Niet onterecht, maar de Britse houdt zich tegenwoordig met heel andere zaken bezig. Zo zet ze zich de laatste jaren in voor vrouwen- en mensenrechten in het algemeen, maar ook onderwerpen als het klimaat laat ze niet aan zich voorbijgaan. Tussendoor vindt ze echter ook nog tijd voor modellenwerk en niet van het minste.

Haar laatste wapenfeit is een campagne voor luxemerk Prada. En in de reclamespot voor de nieuwe Prada Paradoxe-geuren kruipt Watson niet alleen voor, maar ook achter de camera.

Zelfs grote fans zullen Watson wellicht niet meteen herkennen. De actrice neemt namelijk meerdere rollen op zich en daar horen verschillende looks bij. Danseres of duikster, lang kapsel of pixie cut: het komt allemaal aan bod in de campagnebeelden.

Haar regiedebuut kwam er trouwens op eigen vraag. “Toen Prada me vroeg om het gezicht te zijn van hun nieuwe parfumcampagne, vroeg ik of ik de spot mocht regisseren. Maanden later kan ik met jullie het resultaat delen van het vertrouwen dat ze in me stelden. Ik kan niet wachten om dit kunstwerk met jullie te delen en ik hoop dat jullie er even hard van genieten als ik”, vertelt Watson op Instagram.

Camille Van Puymbroeck