Met tien man met de rug tegen de muur in eigen huis en dan… een wondergoal: Nice met een bóm naar de Conference League

Nice is ondanks enkele stevige versterkingen (Kasper Schmeichel, Nicolas Pépé, Aaron Ramsey...) niet bepaald fantastisch bezig. In de Ligue 1 startte de ploeg van trainer Lucien Favre met een povere 2 op 9, met een nederlaag tegen degradatiekandidaat Clermont Foot. En in de heenwedstrijd van de kwalificaties van de Conference League hadden ze met 1-0 verloren van Maccabi Tel-Aviv.

Er moest dus vol gestreden worden voor eigen publiek en na 25 minuten kwam Nice op voorsprong via Alexis Claude-Maurice. Maar verder kwamen de Zuid-Fransen niet en dus moesten er verlengingen aan te pas komen. Daarin leek het fout te gaan lopen na een rode kaart voor Amine Gouiri, tot Beka Beka op fantastische wijze uithaalde en de 2-0 op het bord zette.

Het publiek ging volledig uit z’n dak, wat Nice prachtig illustreerde met een video van de goal van de 21-jarige middenvelder.

“De kwalificatie was verdiend”, zei Favre na de match. “We hebben veel kansen gecreëerd, maar het tweede doelpunt kwam op het juiste moment want het begon echt zwaar te worden voor ons. Het was een buitengewoon mooi doelpunt. Eerst dacht ik dat de bal de lat had geraakt, maar gelukki ging hij binnen. De kwalificatie was onze doelstelling, we konden ons niet niet kwalificeren. Hiervan gaan we genieten. De spelers waren vooraf een beetje gespannen. Je zag vervolgens de explosie van vreugde bij hen, vanaf de bank ook en vanaf de tribunes. Dit is uitzonderlijk.”