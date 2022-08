Audi staat met een showcar in de paddock in Francorchamps. — © REUTERS

Audi heeft in Spa aangekondigd dat het in 2026 naar de F1 komt. “Wij zijn officieel aangemeld als F1-constructeur”, zo klonk het. Audi zal motoren bouwen, drive trains in F1-jargon, van een geheel nieuw eigen team is geen sprake.